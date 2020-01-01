غير كرة القدم.. رياض محرز يكشف عن مواهبه الأخرى

الثلاثاء, 7 نيسان 2020 الساعة 11:23 | رياضة, كرة القدم

غير كرة القدم.. رياض محرز يكشف عن مواهبه الأخرى

جهينة نيوز:

أكد الدولي الجزائري رياض محرز نجم ليستر سيتي الإنجليزي، امتلاكه روح التحدي والرغبة الكبيرة في الفوز بأي مباراة يخوضها.

وقال محرز في تصريحات لصحيفة جزائرية: أنا شخص منافس وأمارس كل الألعاب مثل تنس الطاولة، وغيرها.

وأضاف قائد منتخب الجزائر: أتطلع للفوز دائماً، مهما كان نوع اللعبة التي أمارسها.

يذكر أن الفائز بكأس الأمم الأفريقية 2019، خاض هذا الموسم 37 مباراة في جميع البطولات مع مانشستر سيتي مسجلًا 9 أهداف وصانعاً 14.

إلى ذلك، تحدّث مدافع ليستر سيتي الإنجليزي، كريستيان فوكس، عن زميله السابق وقائد منتخب الجزائر رياض محرز، مؤكداً أنه أخطر لاعب واجهه هذا الموسم.

وقال فوكس: نجحنا هذا الموسم في تحقيق انتصارات عدّة، لكن مواجهة مانشستر سيتي كانت قوية جداً، مضيفاً: رياض محرز، كان أخطر لاعب واجهته هذا الموسم في الدوري الإنجليزي".


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