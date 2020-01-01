الحرارة أدنى من معدلاتها والجو بين الصحو والغائم

جهينة نيوز:

تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها، صباح اليوم، أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة لهطل أمطار خفيفة على المناطق الساحلية والرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتميل درجات الحرارة للانخفاض غداً لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات والجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات خفيفة من المطر على المنطقة الساحلية والشمالية.

درجات الحرارة المتوقعة أيام….

الثلاثاء الأربعاء الخميس

دمشق 22/7 20/6 19/6

القنيطرة 16/6 15/5 14 /5

درعا 21/8 20/7 19/7

السويداء 16/9 15/8 14/8

حمص 18/9 16/9 16/9

حماة 21/9 19/9 19/9

الحسكة 24/10 23/8 21/7

اللاذقية 20/13 19/13 19/13

طرطوس 20/13 19/13 19/13

حلب 21/9 19/8 17/7

إدلب 20/8 18/7 16/6

دير الزور 27/13 27/12 24/11

الرقة 23/12 23/11 20/10