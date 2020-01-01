أبراج الثلاثاء 7 نيسان مع سمر عمران

جهينة-خاص:

مولود 7-4: لديه أسلوب مميز ولديه صلابة ومجابهة ووقار وعناد وثبات وهدوء لكن من سلبياته يحب المادة أحياناً ولديه استبداد وتصلب بالرأي وعفوي وواقعي وصبور وطموح ومن دون تسرع أحياناً.

هذا العام: احتمال ارتباط للبعض وانتهاء مشكلات وانتقال إلى مكتب أو عمل جديد أو تغيير مكان الإقامة وربما هناك تغيير على صعيد المسؤوليات الجديدة وتكثر الأعباء شهرة وليست شهرة سلبية ربما تكون إيجابية لكن تصاب بخيبة أمل وخسارة للبعض، لكن قبل نهاية العام تحل الأمور.. حظاً سعيداً..

الحمل:

لاتتمادى بالتفاؤل كثيراً ربما ترتكب خطأ ولاتتسرع حتى لاتكون عرضة للندم وربما خلاف مع الشريك.. اليوم هناك مشكلات وعداوات ومخالفة قانونية لذلك عليك بالترفيه مع الشركاء العاطفيين أو الماليين ودع قلبك ينبض.

الثور:

نهار فيه رتابة تتسلل إلى حياتك المهنية.. تقلب وتراكم أعمال المطلوب منك تنظيم الوقت ووضع جدول زمني لأعمالك والانتباه إلى صحتك.. يوم واعد وفي الوقت ذاته بطيء لذلك عليك بطلب المساعدة وتججد نفسك أمام أكثر من خيار واتخذ مبادرات لتنطلق بتحربة مهنية مختلفة.. واترك باب المشاركة مفتوحاً..

الجوزاء:

أمامك فرصة ذهبية مع أن التخيلات في ذهنك عليك بتقبل الوضع كما هو السعادة بطريقها إليك وهناك خبر جميل واليوم ناجح ويتيح لك فرص للتعويض وتحضر ليوم أفضل .. اليوم أنت نجم في محيطك.

السرطان:

لاتدع الشك يسيطر عليك وقلل من زيارات الأصدقاء وابق في أجواء العائلة وحاول ألا تكون أحكامك قاسية ولاتعصب لأن اليوم فيه ترتيب لأوضاعك لمواجهة الضغوط وربما الوتيرة متسرعة بسبب وجود خيبة بسبب التصليحات.

الأسد:

نهار فيه نشاط وحماس واحتمال رحلة إلى مكان وتثبت عاطفتك باتجاه شخص ..واستجب لنداء قلبك والأجواء الفلكية تساعدك.. خبر يخصّ المحيط المقرب.. مؤهلات وقدراتك اليوم تدور بديناميكية.. اليوم جيد للحركة..

العذراء:

المؤشرات الفلكية ممتازة على صعد حياتك المالية ومصلحتك تقتضي الموافقة ربما يصل مبلغ من المال أو أحلام اليقظة جيدة.. لمن لاترتجل المواقف، ربما تظهر ضغوط لكن الجو العام إيجابي على صعيد الأمور المالية.

الميزان:

بما أن القمر في برجك يضاعف جاذبيتك وتسير بخطوات هادئة وتحسن على صعيد عروض العمل.. الحظ إلى جانبك هذه الفترة ولاتحمل أكثر من بطيخة في وقت واحد.. لاتبعثر تحركاتك بمواضيع بسيطة لأن الحركة والأفكار لك.

العقرب:

كأن الحيرة بدأت تأخذ طريقها إليك ولاسيما بعد الأخبار التي تسمعها وتشعر أنك تكره نفسك نصيحتي لك الحلول موجودة لكن أنت بحاجة لمن يمد لك يد المساعدة. ربما الفترة تحمل إليك خيبة أمل و0قد يسود وجهك بقصة تلجأ فهيا إلى الزملاء أو المحيط.. ابق هادئاً لأنه لايوجد ارتياح وطمأنينة هذه الفترة لكن أنت بإمكانك خلق هذه الأجواء.

القوس:

نراك لطيفاً وتنجذب إليك المعارف والأصدقاء واحتمال يستغل أحدهم هذه الأمر وهناك مشروع يعود عليك بالخسارة لكن تنتهي مشكلة على خير ولا تفقد ثقتك بنفسك لأن الأصدقاء حولك ويساعدونك وتفرح لانفراج وفترة تسويات ومصالحات.

الجدي:

حاول استباق الأمور قليلاً وابتعد عن الأحاديث التي لافائدة منها وعليك تمييز واجباتك من واجبات الآخرين حتى تثبت مكانتك وسمعتك .. اليوم عصبية وتعامل مع الغرباء.. عدّل جدول أعمالك وانتبه من تراجع صحي وإرهاق.

الدلو:

أمنية تتحقق قريباً وانتبه من كلمة تقولها.. اليوم للحركة واستفد منه.. احتمال تفكر بسفر قصير وابتعد عن الهموم وابق هائداً فالحركة لك.. يوم فيه ترويج وانفراج للبيع أو الشراء وربما تنضم إلى قصة فيها مفاوضات وقد تكون ودوداً أكثر وهناك من يقف إلى جانبك.

الحوت:

مشغول بأمور مالية وعرقلة في عملك على صعيد قضايا تعويض ومال وتنجز مهمات تورطك بمأزق.. ابتعد عن الأقاويل واسرع بتحسين الوضع وإذا عملت معروف استره.. هناك تغيير يحصل.. يوم واعد بأجواء إيجابية وربما هناك مرافقة مريض وأخذ وعطاء.