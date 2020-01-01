مصر.. وقف العمل في ثالث مستشفى بعد اكتشاف حالة كورونا

جهينة نيوز:

كشف محافظ أسوان في مصر، أشرف عطية، أنه تم وقف العمل في قسم الاستقبال بمستشفى أسوان الجامعي، بعد اكتشاف دخول مصابة بفيروس كورونا لمدة 24 ساعة قبل وفاتها أثناء نقلها لمستشفى العزل.

وأكد عطية على أنه سيتم غلق قسم العناية المركزة وتحويل الحالات الحرجة وخاصة حالات الاشتباه بمرض كورونا المستجد إلى مستشفى الصدر.

وقال أشرف عطية إن هذا الإجراء سيتم لحين الانتهاء من عملية التعقيم الكامل للقسم وباقي أقسام المستشفى الجامعي كإجراء احترازي لمواجهة انتشار المرض.

وتعد هذه ثالث حالة إغلاق لمستشفى ووقف العمل فيه، بعد أن تم إغلاق اثنين من المستشفيات في الإسكندرية.

المصدر: RT