كورونا اليوم.. حصيلة بلاد الشام والعراق

جهينة نيوز:

أعلنت السلطات اللبنانية اليوم تسجيل 14 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد وحالة وفاة واحدة، ليصبح العدد الإجمالي 541 حالصة إصابة مؤكدة و19 حالة وفاة، إضافة لشفاء 60 حالة إلى حد الآن.

وأعلن وزير الصحة الأردني "سعد جابر" اليوم الأحد عن تسجيل 4 إصابات جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الحالات المسجلة بالمملكة الى 349، و٥ حالات وفاة 126 حالة شفاء تام.

أما في فلسيطن فقد سجلت السلطات اليوم إصابة 16 شخص ليرتفع العدد إلى 253 منذ بداية تفشي الفيروس بالبلاد.

وفي العراق سجلت الحكومة 70 إصابة جديدة و3 حالات وفاة، لتصبح الحصيلة الإجمالية إلى حد الآن 1031 حالة إصابة مؤكدة و64 حالة وفاة.

هذا واستقرت حالات الإصابة في سوريا عند ١٩ حالة، منذ إعلان وزارة الصحة صباح يوم الأمس عن تسجيل ٣ حالات جديدة.