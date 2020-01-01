كورونا اليوم.. حصيلة الخليج العربي

جهينة نيوز:

أعلنت السلطات السعودية اليوم عن تسجيل 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و61 إصابة مؤكدة في المملكة، إضافة لشفاء 63 حالة، ليصبح العدد الإجمالي 2523 حالة إصابة، و38 وفاة و551 حالة تماثلت للشفاء التام.

وسجلت الكويت اليوم 109 حالة إصابة جديدة في أعلى حصيلة يومية لها، ليصل العدد إلى 665 مع حالة وفاة واحدة، و103 حالات شفاء تام.

أما السلطات الإماراتية فسجلت 277 حالة جديدة واجمالي الحالات يصل الى 2067 حالة، كما تسجيل حالة وفاة وحيدة، ليصل إجمالي حالات الوفاة في البلاد إلى 11 حالة.

وفي سلطنة عُمان ارتفعت الحصيلة الرسمية للإصابات بفيروس كورونا إلى 331 حالة بعد تسجيل 33إصابة جديدة، من بينها حالة وفاة واحدة و61 حالة تماثلت للشفاء.

الحكومة القطرية من جهتها سجلت 228 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات بالبلاد إلى 1823، و4 حالات وفاة.

في حين أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن تعافي 20 شخص من فيروس كورونا ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 443 شخص، كما تم تسجيل 31 إصابة جديدة ليصبح عدد الحالات المستجدة في البلاد 713.

يذكر أن مجلس التعاون الخليجي من المحتمل أن يعقد جبسة طارئة منتصف هذا الشهر، لبحث مستجدات أزمة كورونا وتأثيراتها على البلاد العربية.