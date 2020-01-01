كورونا اليوم.. الحصيلة في المغرب العربي

جهينة نيوز:

سجلت السلطات المغربية اليوم 92 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد وحالة وفاة واحدة، لترتفع الحصيلة إلى 71 حالة وفاة، بالإضافة ل1113 حالة إصابة مؤكدة و70 حالة تماثلت للشفاء التام، منذ بداية تفشي الفيروس في البلاد

وفي الجزائر أعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل 21 وفاة، و103 إصابات جديدة بفيروس كورونا، لترتفع الحصيلة إلى 173 حالة وفاة، و1423 حالة إصابة مؤكدة، وشفاء أكثر من مئة مصاب.

أما في تونس فقد أعلنت الحكومة اليوم عن تسجيل 21 حالة إصابة مؤكدة و4 حالات شفاء، لتصبح الحصيلة 574 إصابة توفي منها 19، فيما تماثلت 9 حالات للشفاء التام.

هذا وبقيت الحصيلة على حالها في موريتانيا منذ 30 الشهر الماضي، وهي 6 حالات إصابة مؤكدة توفّيت منها واحدة وشُفيت حالتين.

وفي ليبيا أيضاً بقي عدد حالات الإصابة هو 10، مع تسجيل حالة وفاة واحدة.

واتخذت حكومات المغرب العربي منذ منتصف الأسبوع الماضي عدة إجراءات صارمة للحد من انتشار الفيىوس، من بينها إغلاق الحدود وفرض الحجر المنزلي على عدد كبير من المدن والأقاليم.