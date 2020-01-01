في خطوة جريئة.. المكسيك تُعلن التقشف من أجل التصدي لكورونا

جهينة نيوز:

تعهد الرئيس المكسيكي "أندريس أوبرادور" باتخاذ تدابير اقتصادية والقيام باستثمارات للحفاظ على الوظائف من أجل مواجهة التباطؤ الاقتصادي الناجم عن انتشار فيروس كورونا المستجد، كما وعد بمزيد من اجراءات التقشف داخل الدولة بدءاً بخفض راتبه ورواتب جميع وزرائه وإلغاء الحوافز لكبار الموظفين وتخفيض الإنفاق الحكومي كالانفاق على الإعلان، بهدف تفادي زيادة الدين العام.

وقال أوبرادور في كلمة له بثّتها وسائل الإعلام المحلية: <تشمل الصيغة التي سنطبقها خلال هذه الأزمة المؤقتة ثلاثة عناصر أساسية هي زيادة الاستثمار العام من أجل التنمية الاجتماعية والعمالة الكاملة والصدق والتقشف الجمهوري، هنالك ثلاثة مشاريع سنعمل على البدء بها في أسرع وقت، وهي إنشاء مطار في العاصمة مكسيكو وبناء مصفاة نفط جديدة ومد خط جديد للسكك الحديدية جنوب شرق البلاد>.

وينوي أوبرادور خلال هذا الأسبوع إطلاق خطة استثمار بقيمة 13,5 مليار دولار في قطاع الطاقة، في هذا البلد المنتج الكبير للنفط. وستتلقى شركة النفط العامة بيمكس مساعدة تقدر بنحو 2,58 مليار دولار، بحسب ما ذكرت وكالة "فرنس برس".

هذا وتسجل المكسيك أكثر من ألفي حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، إضافة لتسجيل أكثر من 90 حالة وفاة.