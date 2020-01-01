شاب يزور أكبر مشفى في نيويورك لمصابي كورونا ليؤكد ان ما يحدث هو تهويل إعلامي أمريكي ؟! فهل تتفق معه؟

الإثنين, 6 نيسان 2020 الساعة 21:18 | مجتمع, أخبار المجتمع


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