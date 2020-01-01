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شاب يزور أكبر مشفى في نيويورك لمصابي كورونا ليؤكد ان ما يحدث هو تهويل إعلامي أمريكي ؟! فهل تتفق معه؟
الإثنين, 6 نيسان 2020 الساعة 21:18 |
مجتمع
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أخبار المجتمع
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