ميركل: كورونا هو أكبر اختبار يواجه الاتحاد الأوروبي

جهينة نيوز:

اعتبرت المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل" أن جائحة فيروس كورونا هي أكبر اختبار للاتحاد الأوروبي منذ تأسيسه، مشددة على ضرورة خروج لتكتل قوياً من الأزمة الاقتصادية التي سببها هذا الفيروس.

وقالت ميركل في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الاثنين: "من وجهة نظري، يواجه الاتحاد الأوروبي أكبر اختبار منذ تأسيسه، نواجه تحدي صحي كبير يؤثر على كل الدول حتى ولو بشكل مختلف، إن أي إلغاء للإجراءات التقييدية سيجري على مراحل وبشكل تدريجي، وهذا ليس الوقت المناسب لبحث رفع التدابير التي تم اتخاذها في ظل تفشي الوباء".

وأضافت: "ألمانيا ستتمكن من النجاح في هذه الظروف على أمد طويل فقط في حال نجاح أوروبا كلها، حتى الآن لا يوجد موعد لتخفيف إجراءات إبطاء انتشار وباء كورونا في ألمانيا، ولكن من المؤكد بالفعل أنه سيتم رفع القيود تدريجيا فقط، مؤكدة في جميع الاعتبارات ، حماية الصحة أمر بالغ الأهمية"و.

واختتمت ميركل بشكرها للمواطنين الذين اعتبرتهم (منقذين للأرواح) عبر التزامهم بالقواعد الصارمة التي فرضتها السلطات الألمانية.

يذكر أن وزارة الصحة الألمانية أعلنت اليوم الأثنين عن ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا إلى 1584، بعد تسجيل 60 وفاة خلال 12 ساعة، حيث بلغ إجمالي عدد الإصابات في البلاد 100 ألف و132، بعد تسجيل 1367 حالة خلال الساعات الـ12 الماضية.