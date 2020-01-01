إصابة الزميل الصحفي مهران ابو فخر ووفاة والد زوجته بانفجار سخان ماء في المنزل

جهينة نيوز:

نعى أهالي قرية رساس وآل الأطرش المرحوم الدكتور إحسان عارف الأطرش الذي توفي إثر انفجار سخان الماء (بيلر) في منزله بحي مساكن القلعة ليلة أمس، مما أدى إلى وفاة الدكتور وإصابة باقي أفراد أسرته، وبينهم الزميل مهران أبو فخر الصحفي في "جهينة نيوز"، الذي بين لـ"جهينة نيوز" باتصال هاتفي للاطمئنان عن صحته ومدى إصابته، أن الانفجار الذي تسبّب به سخان الماء الكهربائي الموضوع على السقيفة، والعائد لتعطل الحرارة وضغط المياه الساخنة، أدى إلى أضرار بليغة في المنزل، إذ انهارت السقيفة وجدارين آخرين ما أسفر عن إصابة أفراد العائلة بجروح وكسور متفاوتة قبل إسعافهم إلى المشفى الوطني بالسويداء.

يذكر أن الفقيد الدكتور إحسان الأطرش طبيب أسنان وعضو في مجلس محافظة السويداء بدورته الحالية، ومعروف عنه أنه كان صديقاً محباً للناس ولعمل الخير ومن أسرة جميع أفرادها معروفون بعلمهم وحسن تربيتهم وأخلاقهم الرفيعة، وهو والد الزميلة الصحفية مها الأطرش في وكالة سانا للأنباء التي أصيبت مع والدتها وزوجها الزميل الصحفي مهران أبو فخر وابنتهما بجروح ورضوض وكسور.

أسرة "جهينة نيوز" تتقدم بخالص العزاء لمراسلها الزميل مهران أبو فخر والزميلة مها الأطرش بوفاة الدكتور إحسان الأطرش متمنية لهما ولأفراد العائلة الشفاء العاجل.