مستشارة لترامب: الوضع في إيطاليا وإسبانيا يبعث الأمل في إمكانية انحسار فيروس كورونا في أمريكا

جهينة نيوز:

قالت ديبورا بيركس، إحدى مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمواجهة فيروس كورونا، إن الوضع في إيطاليا وإسبانيا ، حيث انخفض عدد الإصابات والوفيات في الأيام الأخيرة، يبعث الأمل في ما يمكن أن يكون عليه مستقبل الولايات المتحدة.

وكانت نيويورك، والتى أعلنت سابقا كبؤرة لتفشي المرض في الولايات المتحدة، قد كشفت يوم الأحد عن انخفاض في عدد الإصابات والوفيات الجديدة.

وقالت بيركس " نأمل أن نشهد الأسبوع المقبل استقرارًا فى عدد الحالات في تلك المناطق التى بدأ تفشي الفيروس فيها قبل عدة أسابيع".

وسجلت الولايات المتحدة أكبر عدد من الإصابات المؤكدة بالفيروس في العالم بنحو 337 ألف حالة.

وأعلنت إيطاليا يوم الأحد ، وفاة 525 شخصًا في الـ 24 ساعة السابقة - وهو أدنى رقم يومي منذ 19 مارس / آذار الماضى.

وتوفي 674 شخصًا في إسبانيا - وهو أقل عدد يومي للوفيات في أكثر من أسبوع .