بعد شفائه من كورونا.. "علي أكبر ولايتي" يكشف عن إنتاج دواء لمرضى كورونا

جهينة نيوز:

أعلن مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية "علي أكبر ولايتي" إنتاج عقار لعلاج المرضى بفيروس كورونا المستجد، لأول لامرة في إيران.

وترأّس ولايتي الاجتماع الأول للهيئة العلمية في مستشفى "مسيح دانشوري" في ظهوره الأول بعد تعافيه من فيروس كورونا الذي أصيب فيه منتصف آذار الماضي، حيث قال إن عقار "فافو بيرافير" تم إنتاجه في كلية الصيدلة بجامعة الشهيد بهشتي للمرة الأولى في إيران، وقد تم وضعه تحت تصرف مستشفى مسيح دانشوري مع مراعاة المعايير القانونية، وفقاً لما ذكرته وكالة "إيلنا" الإيرانية.

وقال: <من دواعي السرور أن كلية الصيدلة بجامعة الشهيد بهشتي وللمرة الأولى في إيران، أنتجت عقار فافوبيرافير، وقد تم وضعه تحت تصرف مستشفى مسيح دانشوري ضمن مراعاة المعايير القانونية وتأييد لجنة الأخلاق، ليستخدم لعلاج مرضى كورونا>.

وكانت وزارة الصحة الإيرانية قد أعلنت اليوم الاثنين عن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في البلاد إلى 3739 حالة، فيما وصل عدد المصابين إلى 60500 شخص.