كورونا في قلب سباق الانتخابات الأمريكية ..فيديو لجورج بوش الإبن يحذر من تفشي وباء الانفلونزا ؟!

جهينة نيوز:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لجورج بوش الإبن عندما كان رئيساً في 2005، وهو يحذّر من خطورة تفشي وباء " الانفلونزا " في أميركا و العالم و يقول " إذا انتظرنا ظهور الوباء فسيكون قد فات للاستعداد " .

و استحضر الديمقراطيون الفيديو عقب يومٍ من حثّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمهوري شعبه على الاستعداد لـ "أصعب أسبوع" من انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وانهالت التعليقات على الفيديو خصوصاً من الشعب الأميركي الذي يعاني اليوم من تفشٍ واسع النطاق لفيروس كورونا، وتسجّل السلطات الصحية 336851 إصابة بالفيروس، و 9620 حالة وفاة.

و عزى بعض المعلقين توقيت نشر الفيديو إلى الأجواء الانتخابية التي يتنافس فيها الحزب الجمهوري و الديمقراطي حيث قال مواطن أميركي "مايكل " : "إنه لأمر مدهش جداً أن يشيد الديمقراطيون بتصريحات عمرها 15 عاماً من مجرم الحرب جورج دبليو بوش في الوقت الحالي

فيما قال المواطن الأميركي جايمس كوسور إن "الرئيس السابق أوباما خصص فريقاً للاستعداد لمواجهة الوباء، وجاء ترامب ليغلق فريق أوباما الخاص بالوباء عام 2018، وها نحن هنا الآن".

وقال بوش، في خطاب له عام 2015 في المعاهد الوطنية للصحة، حضره الدكتور أنتوني فوسي، الذي يقود الاستجابة الحالية للوباء: "إن الوباء يشبه إلى حد كبير حريق غابة.. إذا تم اكتشافه مبكرًا، فقد يتم إخماده بأضرار محدودة؛ إذا سمح له بالتصاعد دون أن يكتشف، يمكن أن يتحول إلى جحيم ينتشر بسرعة تتجاوز قدرتنا على السيطرة عليه".

وأضاف: "سيكون لوباء الإنفلونزا عواقب عالمية، لذا لا يمكن لأي دولة أن تتجاهل هذا التهديد، وكل دولة تتحمل مسؤوليات لكشف انتشاره ووقفه".

وأضاف بوش أنه من الضروري أن تناقش أمتنا وتتصدى لخطر الإنفلونزا الوبائية الآن. ولا يوجد إنفلونزا وبائية في بلادنا أو في العالم في الوقت الحالي - ولكن إذا انتظرنا ظهور جائحة، فسوف يفوت الأوان للاستعداد، وفي أحد الأيام، يمكن أن تضيع أرواح كثيرة بلا داع لأننا فشلنا في التصرف اليوم".