القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية تخضع لشمّ الخل لفحص الإصابة بكورونا

جهينة نيوز:

يخضع الجنود الأمريكيون والمترددون على القاعدة العسكرية الأمريكية في مدينة دايجو الكورية الجنوبية، لاختبار فحص كورونا المستجد عبر شم رائحة الخلّ.

وأفادت صحيفة "ستارت أند ستريبس" نقلا عن القاعدة الأمريكية في دايجو بأنه "ابتداء من يوم الجمعة، يُطلب من الأشخاص الذين يحاولون دخول المرافق الأمريكية في المدينة بشكل انتقائي شم رائحة خل التفاح كجزء من فحص صحي تم إدخاله بعد تفشي الوباء في 20 فبراير".

وأضافت الصحيفة أن أولئك الذين لا يمكن اختبارهم يخضعون لاختبارات إضافية.

وعرض قائد القاعدة، إدوارد بالانكو، خلال كلمة ألقاها أمام الجمهور على شبكات التواصل الاجتماعي، علبة مع إسفنجة غارقة في الخل، وقال إن طريقة مماثلة تستخدم في المستشفيات الكورية، حيث أن انعدام حاسة الشم، وفقا لبعض الدراسات، قد يكون أحد أعراض فيروس كورونا المستجد.

وأشار إدوارد بالانكو إلى أنه في المستقبل يمكن توسيع نطاق هذه الممارسة لتشمل قواعد عسكرية أخرى.

يذكر أنه وحتى الآن تم تسجيل 18 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد بين أفراد القوات المسلحة الأمريكية في كوريا الجنوبية.