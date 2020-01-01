وزير الصحة الروسي يكشف عن فعالية ادوية الملاريا في علاج كورونا

جهينة نيوز:

أكد وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو أن الأدوية المضادة للملاريا أظهرت فعالية جيدة في علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد لكنها غير قادرة على إنقاذ حياة المرضى في كل الحالات.

وقال موراشكو في مقابلة مع القناة الأولى الروسية: “الأدوية المضادة للملاريا أظهرت فعالية جيدة لكنها غير قادرة على الحفاظ على الحياة في جميع الأحوال يعني هي لا تنقذ حياة المصابين دائماً” مضيفاً: “إن خصوصية المسألة تكمن في المرحلة التي بدأت فيها عملية العلاج ووجود نماذج عدة لاستخدام هذه العقاقير والأدوية الأخرى المضادة للفيروسات”.

ولفت موراشكو إلى أنه تجري اليوم دراسات مخبرية للكشف عن الأدوية التي تستطيع وقف التناسخ لخلايا الفيروس وهناك عدد كبير بما فيه الكفاية للعقاقير المرشحة بما في ذلك تلك التي تم تسجيلها وجرى التأكد من أمنها مشدداً على ضرورة استخدام هذه الأدوية فقط تحت مراقبة الأطباء المختصين.

وسبق أن أكدت أطراف عدة فعالية استخدام الدواء المضاد لمرض الملاريا “هيدروكسي كلوروكوين” في علاج المصابين بعدوى كوفيد 19 إلا أن منظمة الصحة العالمية شددت على ضرورة إجراء اختبارات سريرية مسجلة للتأكد من أمن اعتماد هذا العقار.