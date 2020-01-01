حلب.. إلزام سائقي السيارات وعمال المرافق الخدمية بارتداء الكمامات والقفازات اعتباراً من يوم غد

جهينة نيوز:

قررت محافظة حلب إلزام سائقي السيارات وجميع العاملين في القطاعات الحكومية /المصارف /مجلس المدينة /سادكوب/الصحة /التجارة الداخلية/ وأصحاب المحال والفعاليات المرخص لها العمل بفتح محالها بارتداء الكمامات والقفازات خلال العمل بدءا من يوم غد الثلاثاء.

وأوضح مصدر بمحافظة حلب أن هذه الإجراءات تأتي ضمن التدابير الاحترازية التي تتخذها المحافظة للتصدي لفيروس كورونا مشيراً إلى أنه تم الطلب من قيادة الشرطة وفرع المرور وكل المديريات المعنية العمل على تنفيذ هذا القرار والتشدد بتطبيقه حرصاً على سلامة المواطنين