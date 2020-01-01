صحة حمص: وفاة السيدة الخمسينية التي كانت بمركز الحجر الصحي ناجمة عن احتشاء عضلة قلبية

جهينة نيوز:

أكد مدير صحة حمص الدكتور حسان الجندي أن وفاة السيدة الخمسينية التي كانت تقيم في مركز الحجر الصحي بالمدينة الجامعية في حمص ناجمة عن احتشاء العضلة القلبية.

وذكر مدير الصحة أن السيدة بالعقد الخامس من العمر وكانت تعاني من ارتفاع توتر شرياني ودخلت إلى سورية بطريقة غير شرعية ووضعت بمركز الحجر الصحي بالمدينة الجامعية وفارقت الحياة صباح اليوم في مشفى الباسل بكرم اللوز بعد نقلها إليه إثر تعرضها لاحتشاء عضلة قلبية والذي أثبت بتقرير الطبيب الشرعي.

ولفت الجندي إلى أن السيدة لم تكن تعاني من أي عرض من أعراض فيروس كورونا المستجد لكنها وضعت بالحجر كونها قادمة من خارج سورية.