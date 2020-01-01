لا بقاء لتقنية الفيديوعند استئناف النشاط الرياضي قي إيطاليا

جهينة نيوز:

استبعد مارتشيلو نيكى، رئيس لجنة الحكام فى الإتحاد الإيطالى، بقاء تقنية الفيديو فى حال استئناف النشاط الرياضى فى البلاد بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس لجنة الحكام فى الاتحاد الإيطالى خلال تصريحات نشرها موقع "فوتبول إيطاليا، "من الصعب عودة تقنية الفيديو خلال الفترة المقبلة، لأنها تحتاج إلى عربات صغيرة، كما يجلس الحكام بجانب بعضهم ولا نعرف إذا قام أحدهم بمخالطة أحد المصابين بفيروس كورونا قبل ذلك".

وأضاف "هناك مخاطرة حيث لا توجد مسافات بين الحكام لحفظ سلامتهم، لذلك هذا الأمر من الممكن أن يسبب مشكلة بالنسبة لنا".

وشدد نيكى على أن الاتحاد الإيطالى لكرة القدم هو من لديه القرار النهائى بهذا الشأن، ولكن من وجهة نظره أن الحكام لن يوافقوا على العودة إلى المباريات خوفاً من التعرض لفيروس كورونا.

واختتم رئيس لجنة الحكام قائلاً، "إذا تم استئناف نشاط كرة القدم غداً، أشك فى موافقة الحكام على العودة لشعورهم بالخوف ورغبتهم فى حفظ سلامة عائلاتهم، تقنية الفيديو من الممكن أن تعود مرة أخرى، ولكن إذا لم تتوافر فى الفترة المقبلة سيكون هذا الأمر بسبب حالة الطوارئ الصحية التى نمر بها خلال الفترة الأخيرة".