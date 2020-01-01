رسمياً.. تخفيض أجور لاعبي الدوري الإيطالى

جهينة نيوز:

أعلن الاتحاد الإيطالى لكرة القدم، بشكل رسمي، على تخفيض أجور اللاعبين خلال الفترة المقبلة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وعقد الاتحاد الإيطالى اجتماعاً مساء اليوم، الاثنين، عبر "فيديو كونفرانس"، وشارك فيه 19 نادياً، وأعلن خلاله تخفيض رواتب اللاعبين بنسبة الثُلث 1/3 فى حال إلغاء منافسات الدوري الإيطالى هذا الموسم، والسُدس 1/6 فى حال استكمال المسابقة.

ويعد يوفنتوس من بدأ بقرار خفض رواتب لاعبى الفريق والجهاز الفني خاصةً بعد الأزمة التي يمر بها النادي من الناحية الاقتصادية، الأمر الذى اضطر أندريا أنيللي رئيس النادي وفابيو باراتيتشي المدير الرياضي لعقد جلسة مع جورجيو كيلليني قائد الفريق على إثره وانتهت بموافقة لاعبى يوفنتوس على خفض رواتبهم حتى عودة نشاط كرة القدم مرة أخرى.

يذكر أن نشاط كرة القدم توقف في إيطاليا بعد الثامن من شهر مارس الماضي بسبب قرار رئيس الحكومة الإيطالية جوسيبي كونتي بإيقاف جميع الأنشطة الرياضية في البلاد بعد تفشي فيروس كورونا.