بعد النمسا ..إيطاليا تكشف خطتها المقبلة لإنهاء الإغلاق بعد تراجع نسب الوفيات

جهينة نيوز:

أعلنت إيطاليا عن خطط لإنهاء الإغلاق بعد أن سجلت الدولة التي دمرتها الفيروسات التاجية اليوم أدنى عدد من الوفيات اليومية لأكثر من أسبوعين.

سجلت روما 525 حالة وفاة أخرى، ليصل إلى 15،887، وهي أعلى نسبة في أي دولة في العالم، ومع ذلك ، فإن هذا يمثل أقل زيادة يومية منذ 427 المسجلة في 19 مارس (آذار).

علاوة على ذلك ، انخفض عدد الأشخاص في العناية المركزة (3،977) بنسبة 17 منذ يوم الجمعة ، وارتفع عدد الحالات إلى 128،948 من 124،632 أمس ، وهي زيادة أقل من اليوم السابق.

و في وقت سابق أعلنت السلطات النمساوية عن عزمها تطبيق تخفيف تدريجي للقيود المفروضة على النشاطات الاقتصادية بسبب انتشار فيروس كورونا إعتباراً من الإسبوع المقبل .