كورونا يُفجع "بيب غوارديولا"

جهينة نيوز:

توفّيت والدة مدرب نادي مانشستر سيتي الانكليزي "جوزيب غوارديولا" نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما أعلن النادي عبر بيان رسمي له اليوم الأثنين.

نتيجة إصابتها بـ فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

وقال مانشستر سيتي في البيان: <لقد دُمرت عائلة مانشستر سيتي بعدما أبلغنا بوفاة والدة بيب جوارديولا، دولورز سالا كاريو في مانريسا ببرشلونة بعد إصابتها بفيروس كورونا، وكانت تبلغ من العمر 82 عاماً، يرسل كل من يرتبط بنادي مانشستر سيتي تعاطفه القلبي الكامل واللا محدود، في هذا الوقت العصيب إلى جوراديولا وعائلة الفقيدة وجميع أصدقائهم>.

هذا وسجلت انكلترا ارتفاع في وفيات فيروس كورونا ليصل إلى 4897 حالة، منذ بداية انتشار الفيروس التاجي في البلاد.