تراجع جديد في عدد المصابين الجدد في ايران و والمتعافين اكثر من 24 ألف شخص

جهينة نيوز:

أعلن المتحدث بأسم وزارة الصحة الايرانية، كيانوش جهانبور، اليوم الاثنين، تسجيل 2274 اصابة جديدة و136 حالة وفاة بفيروس كورونا في غضون الـ 24 ساعة الماضية، مشيرا الي تعافي اكثر من 24 ألف شخص.

وقال المتحدث بأسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في تصريح اليوم الاثنين: منذ ظهر أمس الاحد ولغاية اليوم الاثنين تم تسجيل 2274 اصابة جديدة بفيروس كوفيد -19 وفق معايير التشخيص النهائي، ليرتفع عدد الاصابات الى 60500 ألف اصابة مؤكدة.

ولفت جهانبور الى تعافي 24236 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار المتحدث بأسم اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا الى تسجيل 136 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 ليرتفع عدد الوفيات الى 3739 حالة وفاة.

و الجدير ذكره ان ايران تشهد انخفاض ملموس في عدد الاصابات الجديدة.

و يوم امس سجلت ايران 2483 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 2560 يوم امس الاول و 2715 اليوم الذي سبقه و اليوم الذي قبله 2875 و قبله 2987 اصابة