بعد ايام من تهديدات ترامب ... سفن حربية امريكية الى الخليج

جهينة نيوز:

أعلنت البحرية الأمريكية، مساء الأحد، دخول مجموعة من سفنها الحربية، إلى منطقة الخليج ، بعد تداول صور لها.

وقالت البحرية في بيان مقتضب، إن سفنها عبرت مضيق هرمز باتجاه الخليج، في الثالث من شهر أبريل الحالي.

ولم يكشف البيان أية تفاصيل إضافية حول هذه السفن أو مهمتها، غير أنها تأتي بعد أيام من مزاعم الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، أن لديه معلومات تشير إلى أن إيران أو حلفائها يخططون لتنفيذ هجمات على القوات والممتلكات الأمريكية في العراق.

وتجدد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الذي وقعته طهران مع الدول الكبرى، وإعادة فرض عقوبات عليها.

وتفاقم هذا التوتر، بعدما أغتالت اميركا مطلع العام الجاري، قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني الجنرال "قاسم سليماني". وردت إيران بشن هجوم صاروخي على عدة قواعد أمريكية، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات