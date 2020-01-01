طبيب سوري يكشف متى يكون الحجر ضروري بعد الشفاء و ما هي الادوية المعتمدة في سورية

جهينة نيوز:

يكتسب الأشخاص الذين شفوا من فيروس كورونا مناعة مؤقتة ضد هذا الفيروس المستجد لذلك يبقى احتمال عودة الإصابة به بفترة قريبة “أشهر” مستبعدة وفق رئيس شعبة الأمراض الإنتانية بمشفى المواساة بدمشق الدكتور وحيد رجب بك.

وأوضح الدكتور رجب بك أن الدراسات والأبحاث التي لا تزال تجرى على الفيروس تنصح ببقاء الشخص الذي شفي من الإصابة في الحجر المنزلي لمدة 14 يوماً ليعود بعدها لممارسة حياته بشكل طبيعي لضمان عدم الإصابة به مرة أخرى موضحاً أن الأشخاص الذين شفوا وظهرت نتائج اختبار الإصابة سلبية والأضداد التي شكلها الجسم ضد الفيروس إيجابية لا يحتاجون للحجر المنزلي 14 يوماً.

وأشار الدكتور رجب بك إلى أن الشخص الذي شفي من الفيروس وظهرت نتائج التحاليل سلبية دون إجراء تحليل للأضداد يجب أن يبقى في الحجر المنزلي 14 يوماً كإجراء احترازي لكون فيروس كورونا مستجداً ولا تزال الدراسات والأبحاث قائمة عليه حتى الآن ولكن احتمالية عودة الإصابة أو عدوى الغير تتضاءل بعد 14 يوماً بنسبة عالية جداً.

ولفت الدكتور رجب بك إلى أن احتمال عودة الإصابة غير وارد إلا في حال طوّر الفيروس نفسه بشكل آخر وهذا ما لم يثبت بعد كما أن الإصابة به تشكل مناعة مؤقتة لدى الأشخاص الذين شفوا لكون فيروس كورونا من الفيروسات التاجية القريبة من فيروس الإنفلونزا وهذه العائلة من الفيروسات يؤخذ لها لقاح سنوي ولا يوجد لقاح دائم لها بشكل عام كباقي الأمراض التي حققت اللقاحات مناعة دائمة منها بينما لا يوجد حتى الآن لقاح مكتشف لكورونا.

وأشار الدكتور رجب بك إلى أن نسبة الشفاء من فيروس كورونا عالية جداً وهو لا يشكل خطورة إلا إذا أصيب به الاشخاص ضعيفو المناعة والذين يعانون من أمراض مزمنة وكبار السن كما أن فيروس كورونا من الأمراض ذات الطورين الأول أعراض عامة والثاني أعراض شديدة وعنيفة تتماثل بعدها للشفاء أو الوفاة.

وأكد الدكتور رجب بك وجوب أن تبقى حالة الحذر لمنع انتشار الفيروس والالتزام بالإجراءات التي أعلنت عنها الجهات المعنية لجهة الابتعاد عن الأماكن المزدحمة وارتداء الكمامات وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة وإغلاق المناطق التي سجلت حالات إصابة ومخالطة أشخاص مصابين قبل اكتشاف إصابتهم.

ولفت الدكتور رجب بك إلى أن الدراسات مستمرة حول فيروس كورونا المستجد لتحديد برتوكول علاجي نوعي حيث توجد الآن خمسة خيارات للعلاج أبرزها أدوية “الهيدروكسي كلوروكين مع الازيترومايسين”.