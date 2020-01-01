الهند تتّخذ إجراء غير مسبوق لمواجهة كورونا

جهينة نيوز:

بدأ السلطات الهندية العمل على تحويل قطارات السكك الحديدية إلى مستشفيات لاستقبال مرضى فيروس كورونا، حيث أوقفت الخطوط لأول مرة في البلاد منذ أكثر من 160 عام.

حيث اتخذت شركة السكك الحديدية الهندية خطوة غير مسبوقة تعليق قطارات الركاب في جميع أنحاء البلاد حتى 14 نيسان الجاري، لتحويل ما يصل إلى 20 ألف عربة قطار قديمة إلى غرف عزل للمرضى مع انتشار الفيروس، وذلك بحسب تقرير موسّع نشرته قناة "سي أن أن" أوضحت فيه الإجراءات التي قامت بها الحكومة الهندية لنجاح تلك الخطة الاحتراذية.

وفي ظل ذلك قال وزير السكك الحديدية "بيوش جويال" في تغريدة له على تويتر: <الآن، ستوفر السكك الحديدية محيطًا نظيفاً وصحياً للمرضى للتعافي بشكل مريح>.

وسجلت الهند إلى حد الآن أكثر من 4 آلاف حالة إصابة بفيروس كورونا، بالإضافة لأكثر من مئة حالة وفاة، منذ بداية انتشار الفيرس في البلاد منتصف الشهر الماضي