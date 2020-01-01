"كلوب" يصدم الجميع، ويُخالف توجّهات لاعبي البريميرليغ

جهينة نيوز:

أعلن مدرب نادي ليفيربول الانكليزي "يورغن كلوب" أنه سيطلب من النادي تخفيض راتبه ، لينضم بذلك إلى قائمة نجوم كرة القدم الذين سيخفضون رواتبهم، لتداري الأزمة الاقتصادية التي من الممكن أن يسببها انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" تقريراً قالت فيه إن كلوب أبلغ إدارة ناديه ليفربول أنه مستعد لتخفيض راتبه الشهري، حتى انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد، التي أصابت الاقتصاد العالمي بأكمله بأضرار شديدة، مخالفاً بذلك قرار لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز، الذين رفضوا تخفيض رواتبهم، لأنهم أرادوا أن تذهب المساعدات للقطاع الصحي وليس لرؤساء الأندية.

وفي ظل ذلك أيضاً فقد أعلن مدربا ناديي بورنموث وبرايتون، أنهما قررا تخفيض راتبيهما طوعا، لمساعدة نادييهما خلال الأزمة التي تسبب بها فيروس كورونا.