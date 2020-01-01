النمسا تخطط لتطبيق تخفيف تدريجي للقيود المفروضة على النشاطات الاقتصادية الإسبوع المقبل

جهينة نيوز:

تخطط السلطات النمساوية تطبيق تخفيف تدريجي للقيود المفروضة على النشاطات الاقتصادية بسبب انتشار فيروس كورونا إعتباراً من الإسبوع المقبل .

وقال المستشار النمساوي سباستيان كورز إن بلاده تخطط للسماح بإعادة فتح المحلات الصغيرة في الإسبوع المقبل في حال ما واصل السكان الالتزام بالتعليمات التي تهدف إلى وقف تفشي الوباء.

وأشار كورز إلى أن كون بلاده من أوائل الدول التي طبقت سياسة الإغلاق يعني أنها ستكون طليعة البلدان التي ستشهد إعادة فتح المحلات.

وقال المستشار النمساوي في مؤتمر صحفي " في حال سار كل شيء على ما يرام سنعيد فتح المحلات التي لا تبيع سلعا أساسية والتي لا تزيد مساحتها عن 400 متر مربع في الرابع عشر من أبريل/نيسان المقبل، على أن يتم فتح جميع المحلات والأسواق في الأول من مايو/ أيار المقبل، وهو ما قد يعقبه السماح للمطاعم والفنادق بإعادة ممارسة نشاطها قبل نهاية الشهر".