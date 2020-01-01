اليابان ستعلن حالة الطوارئ في طوكيو وستة أقاليم أخرى بسبب كورونا

جهينة نيوز:

قال رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، إنه سيعلن حالة طوارئ بسبب فيروس كورونا في طوكيو وستة أقاليم أخرى على أن يتم تطبيق هذا القرار خلال الأيام القليلة المقبلة لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

يأتى هذا في وقت تشهد فيه البلادن وجهات نظر متضاربة حول كيفية التعامل مع انتشار الوباء.

وسجلت اليابان عددا صغيرا نسبيًا من حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا مقارنة بالدول الأخرى، حيث توفى نحو85 شخصا.

وهناك مخاوف من زيادة مفاجئة في عدد الوفيات والإصابات في طوكيو.

وبمقتضي حالة الطورائ، سيعطي حكام المحافظات اليابانية صلاحية إغلاق المدارس والشركات وسيكون من حق السلطات أن تأمر المواطنين بالبقاء في منازلهم.

كما أعلن آبي خطة تحفيز ضخمة لمساعدة الاقتصاد على التعامل مع الفيروس.

وعاد الأطفال اليوم إلى المدرسة في أجزاء من اليابان للمرة الأولى منذ شهر، مما يعكس اختلافات كبيرة بين المسؤولين حول كيفية المضي قدمًا في خطة مواجهة الفيروس.

المصدر BBC