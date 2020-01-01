تسجيل 637 وفاة جديدة في إسبانيا بسبب "كورونا"

الإثنين, 6 نيسان 2020 الساعة 15:34 | منوعات, صحة

تسجيل 637 وفاة جديدة في إسبانيا بسبب

جهينة نيوز:

أعلنت السلطات الصحية الإسبانية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 637 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 13055.

وأفادت الوزارة بأنّ إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس ارتفع إلى 135032 بعد أن كانت 130759 حالة، أمس الأحد.

وعلى الرّغم من أن إسبانيا تسجل ثاني أعلى معدل وفيات في العالم بعد إيطاليا، لكنّ عدد حالات الوفاة اليومية استمر في الانخفاض منذ يوم الخميس الماضي الذي سجلت فيه 950 حالة وفاة.

وحتى صباح الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و274 ألفاً، توفي منهم أكثر من 69 ألفاً، فيما تعافى ما يزيد على 264 ألفاً.


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