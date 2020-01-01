مقتل سبعة مدنيين بتفجيرين إرهابيين في الكاميرون

جهينة نيوز:

قتل سبعة مدنيين في عمليتين انتحاريتين نفذهما إرهابيان من جماعة "بوكو حرام" في أمشيدي بأقصى شمال الكاميرون.

وقال ضابط في الشرطة إنّ انتحاريين اثنين من جماعة "بوكو حرام" فجّرا نفسيهما في المنطقة الواقعة على الحدود مع نيجيريا ما تسبب بمقتل سبعة أشخاص وإصابة 14 آخرين بجروح.

وأوضح الضابط أن من بين الضحايا مسؤولاً محلياً وطفلين.

وتشهد الكاميرون إلى جانب مالي والنيجر وبوركينا فاسو ازدياداً في العمليات الإرهابية مؤخراً حيث أسفرت الاعتداءات في منطقة الساحل عن سقوط أربعة الاف قتيل في عام 2019 حسب الأمم المتحدة