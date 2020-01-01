لإيقاف الاقتتال بين مرتزقته.. الاحتلال التركي يدخل رتلاً من الآليات العسكرية إلى رأس العين

جهينة نيوز:

أدخلت قوات الاحتلال التركي رتلاً من الآليات العسكرية إلى مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي التي تشهد اقتتالاً بين المجموعات الإرهابية التي تدعمها لإيقاف الاقتتال بينها بسبب خلافات حول تقاسم المسروقات واستباحة منازل الأهالي بعد تهجيرهم من المدينة.

وأفادت مصادر أهلية بأن حالة من الفوضى تعم مدينة رأس العين نتيجة الاقتتال والتناحر بين إرهابيي ما يسمى “السلطان مراد” المرتبطين بقوات الاحتلال التركي والمدعومين منها خلال الساعات الماضية على خلفية تقاسم المسروقات وبسط السيطرة على منازل الأهالي واستباحة ممتلكاتهم مؤكدة وجود قتلى وإصابات بين الإرهابيين.

وعلى خلفية ازدياد حدة الاقتتال وامتداده ليشمل أحياء ضمن المدينة شكلت قوات الاحتلال التركي رتلا من 20 آلية عسكرية منها مدرعات استقدمتها من قرى الداوودية وعنيق الهوى وتل محمد وغيرها من القرى المحتلة المنتشرة على خطوط التماس في ريف الحسكة الشمالي الغربي وأدخلتها إلى مدينة رأس العين وذلك بحسب المصادر ذاتها.

وتشهد القرى الواقعة في مناطق انتشار قوات الاحتلال التركي ومرتزقته الإرهابيين بريف الحسكة حالة من الفوضى جراء الاقتتال والتناحر بين مجموعات المرتزقة في الوقت الذي يواصل فيه الإرهابيون انتهاكاتهم ضد أهالي المنطقة من خلال الاعتقالات المتكررة وعمليات سرقة ونهب الممتلكات الخاصة وتخريب البنى التحتية والاعتداء على منازل المواطنين وطردهم بهدف إسكان عوائل الإرهابيين.