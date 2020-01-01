وزارة النفط: لاتعديل على مدة استلام أسطوانة الغاز

الإثنين, 6 نيسان 2020 الساعة 12:27 | شؤون محلية, أخبار محلية

وزارة النفط: لاتعديل على مدة استلام أسطوانة الغاز

جهينة نيوز:

أكدت وزارة النفط والثروة المعدنية أنه لا تعديل على مدة استلام أسطوانة الغاز وتبقى على حالها تبعا للأقدمية وتوافر المادة.

وذكرت الوزارة في بيان نشرته، أمس الأحد، أنه بعد تثبيت المعتمدين من قبل المواطنين ستكون مدة الحصول على الأسطوانة أقل، وذلك مع توافر المادة واستمرار التوريدات.

ولفتت الوزارة إلى أنها مستمرة بالعمل على مدار الساعة قبل بدء ساعات الحظر، موضحةً أنه في حال لم يستطع أي مواطن الحصول على أسطوانة الغاز بعد ورود الرسالة له يمكن إعادة طلبها عبر تطبيق "وين" أو عبر ( # 9884 * ) أو قناة التلغرام الخاصة بالبطاقة الذكية.

 


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