روسيا: تسجيل 954 إصابة جديدة بكورونا خلال يوم واحد

جهينة نيوز:أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 954 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهو أعلى معدل يومي في البلاد منذ تفشي الوباء.

وقال مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة كورونا إنّ إجمالي الإصابات ارتفع إلى 6343، فيما سجلت وفاتان جديدتان لتصل الحصيلة إلى 47 وفاة.

وذكر المركز أن 51 شخصاً تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي، وبذلك بلغ إجمالي المتعافين 406 أشخاص.

ورصدت الإصابات الجديدة في 49 من مناطق روسيا، وانضمت جمهورية كوريليا شمال غرب البلاد إلى قائمة المناطق الموبوءة، كما تمّ تسجيل معظم حالات الإصابة الجديدة في العاصمة موسكو (591 حالة، بينها 30 طفلًا) ومقاطعة موسكو (82 حالة).

واللافت أن نحو 85% من المصابين في موسكو أعمارهم أقل من 65 عاماً.