منخفض سطحي وأمطار متفرقة فوق المرتفعات الساحلية

جهينة نيوز:

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة باستثناء المناطق الشرقية والجزيرة لتصبح حول معدلاتها نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها، اليوم، أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع فرصة ضعيفة لهطل أمطار متفرقة فوق المرتفعات الساحلية مع بقاء الأجواء السديمية فوق المناطق الشرقية والبادية وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة أيام…

الإثنين الثلاثاء الأربعاء

دمشق 22/ 12 22/ 10 21/ 9

القنيطرة 19/ 11 19/ 9 18/ 8

درعا 23/ 13 23/ 11 22/ 10

السويداء 21/ 12 21/ 10 20/ 9

حمص 19/ 13 19/ 11 18/ 10

حماة 20/ 14 20/ 12 19/ 11

الحسكة 20/ 11 20/ 10 19/ 9

اللاذقية 22/ 13 22/ 12 21/ 11

طرطوس 24/ 15 24/ 14 23/ 13

حلب 22/ 10 22/ 9 21/ 8

إدلب 21/ 10 21/ 9 20/ 8

دير الزور 29/ 14 29/ 13 28/ 12

الرقة 28/ 13 28/ 12 27/ 11