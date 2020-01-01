الاحتلال يقتحم مسجداً بالقدس ويغلق مستوطنات بسبب "كورونا"

الإثنين, 6 نيسان 2020 الساعة 10:57 | سياسة, عربي

الاحتلال يقتحم مسجداً بالقدس ويغلق مستوطنات بسبب

جهينة نيوز:

حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي مسجد الدعوة في بيت حنينا شمال القدس المحتلة، مساء أمس، قبيل اقتحامه بدعوى مخالفة المواطنين تعليمات الطوارئ والصلاة داخل المسجد.

وقالت مصادر مقدسية إنَّ قوات الاحتلال أصدرت مخالفات بحق المصلين بقيمة خمسمائة شيكل لكل منهم، وخمسة آلاف شيكل بحق مؤذن المسجد.

وفي الخليل اعتدى مستوطنون بحماية قوات الاحتلال على منزل المواطن مفيد الشرباتي في شارع الشهداء المغلق منذ 26 عاماً.

وفي جنين ذكرت وسائل إعلام العدو أن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة شبان استطاعوا التسلل إلى داخل إحدى المستوطنات قرب مرج ابن عامر، كما أفادت بأن سلطات الاحتلال قررت فرض الإغلاق على 7 مستوطنات أخرى إضافة إلى "بني براك" بسبب انتشار فيروس كورونا بها والمستوطنات هي : العاد، مجدال هعيمق، بيتار عليت، اشكلون، طبريا، اور يهودا، موديعين عليت، واحياء في مدينة القدس المحتلة


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