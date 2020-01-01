الأديب حسن سامي يوسف يعلن عن مسابقة للقصة القصيرة للشباب

جهينة نيوز:

إيماناً بقدرات الشباب وبضرورة خلق الفرص للموهوبين منهم أعلن الأديب والسيناريست حسن سامي يوسف عن مسابقة للقصة القصيرة للشباب دون سن الثلاثين عاماً.

وتتضمن شروط المسابقة ألا يتجاوز عدد كلمات القصة المشاركة 2000 كلمة وألا يقل عن 1000 كلمة من دون أن تحدد موضوعاً معيناً بذاته بل أعطت للكتاب الشباب حرية اختيار الموضوع أو الظاهرة التي يريدون.

وتمنح المسابقة ثلاث جوائز مالية للنصوص الثلاثة الفائزة ويمكن للراغبين بالمشاركة إرسال نصوصهم القصصية إلى بريد الأديب يوسف الإلكتروني حتى الخامس عشر من أيار القادم .

يذكر أنّ يوسف أقام في تشرين الثاني الماضي ورشة كتابة سيناريو لمجموعة من الشباب تم اختيارهم من خلال نصوص كتبوها وتقدموا بها للمشاركة في الورشة التي أقيمت لتعزيز دور الشباب في النهوض بواقع الدراما السورية وتطويرها.