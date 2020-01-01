معاً لحماية النساء من عنف الرجال في زمن كورونا!

جهينة نيوز:

دعا أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، العالم لحماية النساء من عنف الرجال في زمن كورونا، ووجه نداء عالمياً لحماية الجنس اللطيف في المنازل، خلال الحجر الصحي بسبب كوفيد-19.

وقال غوتيريش في ندائه الذي وجهه، أمس الأحد، بواسطة شريط فيديو بالإنكليزية، مع ترجمة لكلامه إلى اللغات الفرنسية والعربية والإسبانية والصينية والروسية، إن العنف لا يقتصر على ساحات المعارك، مذكّراً بندائه الأخير إلى وقف إطلاق النار في مختلف أنحاء العالم للمساعدة فى الحد من تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19".

وأضاف: بالنسبة للعديد من النساء والفتيات، فإنّ أكثر مكان يلوح فيه خطر العنف هو المكان الذي يفترض به أن يكون واحة الأمان لهن.. إنه المنزل. ولذا، فإنني أوجه نداء جديداً اليوم من أجل السلام في المنازل في جميع أنحاء العالم.

وتابع غوتيريش: على مدى الأسابيع الماضية، ومع تزايد الضغوط الاقتصاديّة والاجتماعية وتنامي المخاوف، كان هناك تفشي عالمي مرعب للعنف المنزلي، وشهدنا طفرة عالمية مروعة في العنف الأسري.

وأردف: إنني أحث جميع الحكومات على جعل منع العنف ضد المرأة وجبر الضرر الواقع عليهن من جراء هذا العنف، جزءاً رئيساً من خططها الوطنيّة للتصدي لكوفيد-19، مشدداً على ضرورة تهيئة سبل آمنة للنساء لالتماس الدعم، من دون أن يتنبه المعتدون إلى ذلك.

وتابع غوتيريش: معاً يمكننا، بل ويجب علينا، منع العنف في كل مكان، من مناطق الحرب إلى بيوت الناس، بينما نعمل على دحر كوفيد-19.

وفي هذا الصدد، حضّت الأمم المتحدة الحكومات على الاستمرار في توفير الملاجئ للنساء المعنفات.