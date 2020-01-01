جونسون مايزال في المستشفى وترامب يشّد من أزره

جهينة نيوز:

أفاد مصدر حكومي بريطاني، اليوم الإثنين، بأن رئيس وزراء البلاد بوريس جونسون لا يزال في المستشفى بعد دخوله إليها، أمس الأحد، مع استمرار ظهور أعراض مرض كورونا عليه.

ونُقل جونسون إلى المستشفى، صباح الأحد، بعد أن خضع لعزل منزلي منذ تأكدت إصابته بكورونا قبل عشرة أيام، لأنه لا يزال يعاني ارتفاعاً في درجة الحرارة، وعدّ أطبائه أنه بحاجة إلى اختبارات إضافية داخل المستشفى.

وأكد مقر رئاسة الوزراء في داوننغ ستريت أن جونسون لا يزال يتولى مسؤولية الحكومة.

من جهة أخرى، شد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب من أزر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، وتمنى له الشفاء العاجل وأعرب عن ثقته في أنه سيتعافى قريباً بعد دخوله المستشفى إثر أصابته بفيروس كورونا.

وصرّح الرئيس الأمريكي للصحافيينن أمس الأحد، قائلاً: آمل، وأنا متأكد من أن كل شيء سيكون على ما يرام معه، فهو شخص قوي وجيد.

وكان ترامب أعرب في اتصال هاتفي مع جونسون، يوم الجمعة الماضي، عن تمنياته بالشفاء لرئيس الوزراء البريطاني، من إصابته بفيروس كورونا، وشكره على صداقته الوثيقة، بحسب بيان صادر عن البيت الأبيض، وأعرب عن يقينه بأن الولايات المتحدة وبريطانيا ستخرجان من هذه المرحلة أقوى من ذي قبل.