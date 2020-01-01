ترامب يعلن حالة الطوارئ في 50 ولاية أميركية

جهينة نيوز:

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الموافقة على اعتماد إعلان حالة الطوارئ في 50 ولاية أميركية .

و في مؤتمر صحافي حول مستجدات كورونا، اليوم، حذر الرئيس الأميركي من أن البلاد ستشهد ذروة تفشي فيروس كوورنا خلال الأيام القادمة.

و قال ترامب ، أن" الكلوروكوين سيكون علاجا عظيما في مواجهة كورونا" ، و أكد " قمنا بشراء كميات مهولة من عقار هيدروكسي كلوروكوين وسط مؤشرات على قدرته على مكافحة كورونا "

وكشف عن" إجراء 1.5مليون اختبار على فيروس كورونا في الولايات المتحدة".

وأشار ترمب إلى أنه "خلال يومين سنكون قد نشرنا 3 آلاف من الطواقم الطبية في ولاية نيو جيرسي ومناطق أخرى".

وأكد نشر أجهزة تنفس صناعي وتوزيع الكمامات الطبية على العديد من الولايات الأميركية.

وقال إن "تفشي فيروس كورونا في ولاية نيويورك كان مفاجئا وغير متوقع"، مشيرا إلى أن انخفاض نسبة الوفيات هناك بداية مبشرة وإيجابية.

وحث ترمب الأميركيين على تناول عقار كلولوكوين كعلاج لكورونا بعد استشارة الطبيب المختص.

وقال إن إدراته وفرت 29 مليون جرعة من هذا اللقاح، المخصص أساسا لعلاج الملاريا، مضيفا أن الدواء قد يسبب مضاعفات لمرضى القلب.

ولمح إلى جهود أميركية بالتعاون مع دول أخرى في التوصل إلى لقاح للفيروس، ولكنه لم يسمها. ولكنه أوضح ان شركة "جونسون جونسون" الأميركية تلعب دورا مهما في تلك الجهود.

وحث مواطنيه على استمرار الالتزام بسياسة التباعد الاجتماعي وكافة الإجراءات الاحترازية الأخرى لمنع الإصابة بالفيروس.