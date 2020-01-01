أبراج الاثنين 6 نيسان مع سمر عمران

جهينة- خاص:

مولود 6-4: يحب البقاء لوحده ويمضي ساعات طويلة بالقراءة ويحب سماع الموسيقى.. صوته ناعم ولديه نظرة جيدة للأمور.. يمتلك أفكاراً مبتكرة ولديه حس فكاهة مميز ويحب المطالعة واكتشاف الأشياء ويجري نقاشات مثيرة مع الأصدقاء ويحب السفر والتعرف على الثقافات الأخرى ويصل إلى فهم حقيقي للحياة.. إنسان ذكي.

هذا العام:

أيامك القادمة تحمل تصرفاً جديداً والمعنويات ترتفع.. سنة ناجحة ولاخوف عليك وصدى مهم جداً ويقف الكثيرون للتصفيق لك قد تكون في الصفوف الأمامية.. ستحلّق عالياً في اختصاصك فهناك أبواب كثيرة ومهمة تفتح أمامك، وقد تأخذ قراراً مهماً ربما ارتباط أو فك ارتباط للبعض.. لكن من المؤكد أنها سنة نجاح وتجاوب من المحيط وتعاطف مع حاجاتك ومشاعرك.

الحمل:

تقوم بحركة بنّاءة وتظهر خبرة ومهارة ربما تتعقد المواضيع بسبب تراكم العمل وتصعب الظروف.. هذا اليوم من أصعب الأيام وأكثرها تهديداً لمصالحك ومعنوياتك، هناك قلق وتوتر لذلك ابق متيقظاً لأنك ستكون في أكثر من مكان.

الثور:

نجاح باللقاءات والتطورات ويحالفك الحظ بلقاء شخصي أو رومانسي.. تحافظ على ثقتك بنفسك وتسير أمورك بشكل إيجابي تعيد لقلبك الاطمئنان.. ديكورات وتغيير في المنزل وترتيب أمور مالية وتتلقى مكافأة وتهتم بالأولاد... لاتجاذف ولاتتكئ على الحظ فقط بل على المساعي الحثيثة اليوم صوتك مسموع وأفكارك ذكية وسريعة.

الجوزاء:

نزاع مع أحد أفراد العائلة أو العمل ويعرقل أحدهم خطواتك المهم أن تنتصر على نفسك وتحافظ على ثقتك بنفسك.. اليوم للعائلة وتشتري شيء للمنزل وتصليحات لذلك كن مرناً مع العائلة. ركود تام بالأجواء وغموض وتحدي لمواهبك لذلك يجب أن تكون حذراً في التحرك.. اليوم في قلب المعطيات ربما تكون لمصلحتك وربما لا بحسب هدوئك واستعادتك لمواقفك.

السرطان:

تتصرف بطريقة حكيمة وتسيطر على الأوضاع والنقاشات وتلاحق أمور عديدة وتثير أفكارك الإعجاب وتنقل وسفر قصير وأمان بين الأخوة والجيران وتتولى الدفاع عن أي شيء لأن مهارتك عالية وربما تتلقى مكافأة .. لاتلغي مواعيدك اليوم لأن نجاحاتك فيها تفوق.

الأسد:

الأجواء فيها مفاجأت مع حلول للأوضاع المالية ربما استرداد دين أو مكافأة، بالعموم كن مطمئناً لسير عملياتك.. موهبة وصرف وجمع مال.. فترة فيها تحالفات ومساعدات وشعبية فلا تستسلم.

العذراء:

القمر في برجك وتحقق أحلامك وتكون صداقات وقوة صمود عالية وربما تكون بارعاً في حل بعض المشكلات.. في النهار أنت في بر الأمان وتتميز بالدقة وتنظيم أعاملك لاتهمل التفاصيل فاليوم فيه معملات قانونية واستشير لأنّ الفترة إيجابية.

الميزان:

لاتتفرد برأي خاص إذا شعرت بتململ حولك وانتبه من طيش أو سرعة وأكّد على أمورك ولا تغامر من دون حساب واجعل مشاريعك بعيدة عن الارتجال فالحكمة مطلوبة منك كذلك الهدوء، أنت اليوم قادر على التاثير بالآخرين لكن الفترة فارغة من الحظ، ربما تتذمر قليلاً بسبب الركود والغموض لذلك حاذر من خيبات الأمل.

العقرب: تتغير الاولويات تختلط الواجبات وتتزامن مع لقاءات مميزة تساعدك على تعزيز الروابط، نجاح وتقدم تسير امورك بشكل مرضي وتحصد بعض الثمار خاصة بين الأصدقاء والزملاء ، فرصة للقاء أصدقاء لم تلتق بهم منذ زمن، حوار أو تفاوض، لا تخجل وكن جريء، لاتفتعل جدال أو مشاكل بسبب المريخ الموجود في برجك، فترة للمصالحات، لاتقف متفرجاً

القوس:

تعب وتسبب لنفسك بعض المصاعب وجرب تحيط بنفسك بالمحبيين قد تكون الأنظار مسلطة عليك.. الطاقة تجذب بعض المؤامرت واثبت جدارتك بالعمل ولاتحتج ودع صورتك جيدة على صعيد العاطفة.. أحياناً هناك تجاوب بالآراء وأحياناً معاكسة من الآخرين فترة ضاغطة نوعاً ما بسبب ظرف أو تمرد تجنب اهمال الواجبات حتى لاتسمج لأحد بالتحدث عنك..

الجدي:

يوم جيد وتكتشف بعض الأسرار ودعم من كل جانب.. هناك بعض المشكلات لكن هناك اتصالات وسفر إلى مكان بعيد وهناك شيء ينتظرك خارج القطر.. لاتستلم وكرر المحاولات لأن هناك استشاف لشيء جديد أو تميل غلى القيام برحلة.

الدلو:

الجو متطلب ولديك تحسن ملموس ولو كان بسيطاً في الأمور المالية المشتركة واحتمال وجود بلبلة بالمصاريف والنفقات، لاتتأخر عن أي طلبات وربما تقدم مساعدة ضرورية وانتبه من الأمور التي فيها فواتير وتتمتع برفقة الأصدقاء ولاتبقى وحيداً.. اليوم تتاغم في مجال العمل والحركة، وربما هناك أمر يتعلق بجائزة مالية ربما قرض أو هدية.

الحوت:

القمر في برج العذراء يجلب لك المتاعب لاسيما على صعيد الشراكة سواء العاطفية أو المهنية لذلك ممنوع التحدي وجرب اكتساب الخبرة والمهارة ونشط العواطف واستعيد الثقة وانتبه من مخالفة قانوينة ولاترتكب الخطأ مرتين.. اليوم نراك تقدم المساعدات وتستعيد النشاط.. اليوم فيه صفاء ذهني.