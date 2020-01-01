الإيطاليون يحرقون علم الاتحاد الأوروبي بعد أن تركوا لمصيرهم في مواجهة فيروس كورونا

الإثنين, 6 نيسان 2020 الساعة 00:26 | سياسة, عالمي


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