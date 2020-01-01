إيطاليا تسجل أقل حصيلة يومية لوفيات كورونا خلال أسبوعين

جهينة نيوز:

سجلت إيطاليا اليوم انخفاضا في عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد حيث أعلنت عن 525 حالة في الساعات الـ 24 الماضية مقارنة مع أعداد أكبر تم تسجيلها في الأيام السابقة.

وقال مدير مكتب الحماية المدنية الإيطالي أنجيلو بوريلي في تصريح صحفي نقلته وسائل إعلام إيطالية إن عدد المتوفين في إيطاليا جراء كورونا بلغ خلال الساعات الـ 24 الماضية 525 ليصل إجمالي الوفيات إلى 15887.

وتعد هذه الحصيلة الأقل في عدد الوفيات على مدار الأسبوعين الماضيين.

وذكر بوريلي أن العدد الإجمالي للإصابات المسجلة بكورونا في البلاد ارتفعت بواقع 4316 حالة ووصلت إلى 128948 .

وتشير الأرقام الأخيرة الخاصة بعدد الارتفاع اليومي للمصابين بفيروس كورونا في إيطاليا إلى استقرار نسبي في هذا المعدل حيث سجلت في البلاد على مدار الأيام الماضية ارتفاعات لا تتجاوز 4805 حالات.

وتعد إيطاليا الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد والثالثة من حيث عدد الإصابات بالمرض.