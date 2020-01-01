كورونا اليوم.. حصيلة الخليج العربي

جهينة نيوز:

أعلنت السلطات السعودية اليوم عن تسجيل 5 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و206 إصابة مؤكدة في أكبر حصيلة يومية منذ بداية انتشار الفيروس في المملكة، إضافة لشفاء 68 حالة، ليصبح العدد الإجمالي 2385 حالة إصابة، و34 وفاة و488 حالة تماثلت للشفاء التام.

وسجلت الكويت اليوم 62 حالة إصابة جديدة ليصل العدد إلى 479 مع حالة وفاة واحدة

أما السلطات الإماراتية فسجلت 241 حالة جديدة واجمالي الحالات يصل الى 1264 حالة.

وفي سلطنة عُمان ارتفعت الحصيلة الرسمية للإصابات بفيروس كورونا إلى 277 حالة بعد تسجيل 25 إصابة جديدة.

الحكومة القطرية من جهتها سجلت 250 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات بالبلاد إلى 1075.

في حين أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن تعافي 8 أشخاص من فيروس كورونا ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 431 شخص، كما تم تسجيل 12 إصابة جديدة ليصبح عدد الحالات المستجدة في البلاد 700.

هذا وبقيت اليمن البلد الوحيد عربياً الذي لم يسجل إلى حد الآن أي حالة إصابة بالفيروس.