كورونا اليوم.. الحصيلة في المغرب العربي

جهينة نيوز:

سجلت السلطات المغربية اليوم 3 وفاة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع الحصيلة إلى 69 حالة، بالإضافة ل961 حالة إصابة مؤكدة و70 حالة تماثلت للشفاء التام، منذ بداية تفشي الفيروس في البلاد

وفي الجزائر أعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل 22 وفاة، و69 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع الحصيلة إلى 152 حالة وفاة، و1320 حالة إصابة مؤكدة، وشفاء 90 مصاب.

أما في تونس فقد أعلنت الحكومة اليوم عن تسجيل 40 حالة إصابة مؤكدة، لتصبح الحصيلة 535 إصابة توفي منها 19، فيما تماثلت 5 حالات للشفاء التام.

هذا وبقيت الحصيلة على حالها في موريتانيا وهي 6 حالات إصابة مؤكدة توفّيت منها واحدة وشُفيت حالتين.

وفي ليبيا فقد ارتفع عدد حالات الإصابة ل10 مع تسجيل حالة وفاة واحدة.

يذكر أن أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد حول العالم قد فاق المليون وربع المليون حالة إصابة مؤكدة بالفيروس.