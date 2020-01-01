الحوثيون يطلقون صاروخ بالستي باتجاه مقرات التحالف

الأحد, 5 نيسان 2020 الساعة 21:10 | سياسة, عربي

الحوثيون يطلقون صاروخ بالستي باتجاه مقرات التحالف

جهينة نيوز:

أطلقت جماعة "أنصار الله" الحوثية صاروخ باليستي من محافظة صنعاء باليمن، سقط بمنطقة زراعية بالقرب من قرية عكوان بعد أن قطع مسافة 200 كلم داخل الأراضي اليمنية.

وادّعى المتحدث باسم قوات التحالف العربي في اليمن "تركي المالكي" اليوم الأحد أن الحوثيون يستمرون بانتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ البالستية، وسقوطها عشوائيا على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية والتي تهدد حياة المئات من المدنيين، على حد تعبيره.

حيث أكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الحازمة لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الاقليمي والدولي.

وكانت وزارة النفط والمعادن اليمنية قد أعلنت عن صاروخ استهدف محطة الضخ الخاصة والواقعة في صرواح غرب محافظة مأرب.


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