الصحة العالمية: الرضاعة الطبيعية تحمي أطفالك من كورونا

جهينة نيوز:

نصحت منظمة الصحة العالمية الأمهات بإرضاع أطفالهن "رضاعة طبيعية" في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن لها أهمية كبيرة لحمايتهم من فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

ذكرت ذلك الصفحة الرسمية للمنظمة في مصر، على "تويتر"، اليوم السبت، ضمن الجهود التي تبذلها عالميا للوقاية من فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19".

ونصحت منظمة الصحة العالمية الأمهات: "عليكِ بالرضاعة الطبيعية لحماية أطفالك من الأمراض، ولكي ينمو جسمهم بطريقة صحية".

وتابعت: "للرضاعة الطبيعية دور فعال في وقاية الطفل من الأمراض المعدية، لأنها تقوي الجهاز المناعي عن طريق نقل أجسام مضادة من الأم إلى الطفل".

و يذكر ان عدد الاصابات المسجلة بفيروس كورونا حول العالم بلغ حتى لحظة اعداد الخبر 1,225,737 و الوفيات وصلت 66,522 حالة وفاة في حين تعافى من المرض 253,864