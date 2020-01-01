"آبل" تُكافئ أحد قراصنة "أمازون"

جهينة نيوز:

قدّمت شركة "أبل" الأميركية مكافأة قدرها 75 ألف دولار لقرصان إلكتروني، اكتشف ثغرة أوصلته إلى كاميرات هاتف آيفون وأجهزة حاسوب "ماك".

وبحسب ما ذكرت مجلة "فوربس" الأمريكية فقد عثر الباحث الأمني والعامل السابق في شركة أمازون "راين بيكرين" على 7 نقاط ضعف داخل متصفح "سفاري" الذي تعتمده أبل في أجهزتها، حيث قال إن ثلاثة من هذه النقاط يمكن استعمالها للاستيلاء على الكاميرا وسجل الصور والفيديوهات التي التقطتها في هواتف آيفون وأجهزة الحاسوب والتنصت على أصحابها، ولا يحتاج الاختراق سوى أن يزور صاحب الهاتف (الضحية) موقع خبيث، بحيث يمكن لهؤلاء المسؤولين عن هذا الموقع النفاذ بعد ذلك إلى كاميرا جهاز أبل، خاصة إذا كان فيه تطبيق مكالمات الفيديو، مثل "زووم" الذي يواجه حاليا شكاوى بشأن انتهاك الخصوصية.

وقال بيكرين إن ثغرة مثل هذه تؤكد أنه لا يجب على المستخدمين الوثوق بأن كاميرات أجهزتهم آمنة، بصرف النظر عن نظام التشغيل أو مصنّع الجهاز، مشيراً إلى أنه أبلغ أبل عن هذه الثغرات الأمنية في منتصف كانون الأول 2019، ومؤكداً أن أبل تأكدت من وجود هذه الثغرات وعملت على سدها

وكانت آبل أعلنت منذ فترة عن مكافأة مالية قيمة، لمن يجد تلك الثغرة ويخبر الشركة بها في أسرع وقت.