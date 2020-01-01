انخفاض جديد في عدد الاصابات ... ايران: تسجيل 2483 اصابة جديدة بفيروس كورونا

جهينة نيوز:

أعلن المتحدث بأسم وزارة الصحة الايرانية، كيانوش جهانبور، اليوم الاحد، تسجيل 2483 اصابة جديدة و151 حالة وفاة بفيروس كورونا في غضون الـ 24 ساعة الماضية.

وقال المتحدث بأسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في تصريح اليوم الاحد: منذ ظهر أمس السبت ولغاية اليوم الاحد تم تسجيل 2483 اصابة جديدة بفيروس كوفيد -19 وفق معايير التشخيص النهائي، ليرتفع عدد الاصابات الى 58226 ألف اصابة مؤكدة.

ولفت جهانبور الى تعافي 22011 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار المتحدث بأسم وزارة الصحة الايرانية الى تسجيل 151 حالة وفاة من المصابين بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات الى 3603 حالة وفاة.

و الارقام الجديدة تشير الى انفخاض في اعداد المصابين الجدد علماً بأن الاصابات في الايام السابقة و على التسلسل : 2560 يوم امس و 2715 امس الاول و اليوم الذي سبقه 2875 و قبله 2987 اصابة.