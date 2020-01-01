فرنسا تكشف عن مُنفّذ هجوم الأمس

جهينة نيوز:

أعلن المدعي العام في فرنسا أن الشخص الذي قام بحادثة الهجوم بالسكاكين جنوبي فرنسا، هو لاجئ سوداني في الثلاثين من عمره يعيش في نفس البلدة، مؤكداً أنه كان مصمم على الهجوم

وألقت الشرطة القبض على ذلك المهاجم حينما كان جاثياً على ركبتيه يؤدي الصلاة على الرصيف، بعد أن قام بقتل شخصان وجرح خمسة آخرون، حيث قال أحد رجال الشرطة الذين قبضوا عليه أنه طلب من الشرطة أن تقتله عند إلقاء القبض عليه، حسب ما ذكر موقع BBC عن مصادر مقرّبة من وزارة الداخلية الفرنسية.

وقال المدعي العام في وقت لاحق إن السلطات ألقت القبض على شخص ثان كان يقيم مع المتهم، وقد خطط خطط معه لعملية الهجوم.